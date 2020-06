news

"Plastic Free", pour une écologie intégrale: Sant'Egidio et la "mensa" de Via Dandolo obitennent une certification pour l'utilisation responsable du plastique

Sant'Egidio a reçu la certification pour "l'utilisation responsable du plastique". Après des contrôles minutieux, le 8 juin 2020, le consortium "Bureau Veritas" - un organisme accrédité au niveau international et en Italie auprès du Ministère du Développement économique - a vérifié que les lieux principaux de la Communauté et la mensa de Via Dandolo observent des protocoles et des comportements destinés à réduire et à éliminer de manière progressive les substances polluantes et surtout le plastique jetable. C’est ce qui est défini de manière courante "Plastic free".

C’est le fruit d’un choix que la Communauté a fait à différents niveaux – pensons à l’engagement pour une écologie solidaire, ou à la réalisation en Afrique de centres durables (les centres ambulatoires DREAM, l’école de Nyumanzi en Ouganda ainsi que d’autres réalisations) – de donner une attention particulière à cette "écologie intégrale" dont parle le Pape François dans la Laudato Si'.

Dans ce sens l’utilisation responsable du plastique fait partie d’un engagement plus large pour faire obstacle à la « culture du déchet » et promouvoir le soin de notre « maison commune ».

La production mondiale de plastique est passée de 15 millions en 1964 à plus de 310 millions de tonnes actuellement. Chaque année au moins 8 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans du monde et, aujourd’hui, on estime qu’il y a plus de 150 millions de tonnes de plastique dans les océans. Si on n’agit pas pour inverser la tendance actuelle, les océans pourraient contenir en 2025 une tonne de plastique pour trois tonnes de poisson, et en 2050 le poids du plastique pourrait dépasser celui du poisson dans les océans du monde (Fonte UNEP).