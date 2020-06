news

30° Journée de l'enfant africain. Comment le programme BRAVO! met en oeuvre le "droit des enfants à exister"

Certificats de naissance et prévention du Covid-19: santé et droits en Afrique

Le programme BRAVO! (Birth Registration for All Versus Oblivion) de la Communauté de Sant'Egidio, à travers l'enregistrement à l'état civil, protège les enfants africains de l'exploitation et de toute forme d'abus. Le certificat de naissance est le fondement du "droit à exister", condition première pour la protection des droits de la personne. Avec des initiatives de sensibilisation, BRAVO! renouvelle son engagement à l'occasion du 16 juin, 30e Journée de l'enfant africain.

Activités à l'occasion du 16 juin, Journée de l'enfant africain:



Burkina Faso

Le programme Bravo! présent dans 230 centres de santé pour l'enregistrement à l'état civil prévoit pour la journée du 16 juin les activités suivantes:

● De nouvelles rencontres de sensibilisation sur la prévention du Covid-19, adressées aux mères fréquentant les centres de santé et les maternités;

● La diffusion de spots et d'émissions radiophoniques les 15 et 16 juin dans la région du centre-ouest sur l'importance de l'inscription des nouveaux-nés à l'état civil;

● Du 16 au 23 juin, des rencontres de formation sur l'enregistrement à l'état civil comme protection pour l'enfance, avec les leaders des communautés des régions du centre, du centre-ouest et du plateau central, incluant également la capitale Ouagadougou.



Mozambique

Le programme Bravo! présent dans les maternités des provinces de Maputo, Sofala et Nampula prévoit les activités suivantes:

● Des rencontres de sensibilisation avec toutes les mères fréquentant les maternités sur les mesures de prévention du Covid-19, et la distribution de masques de protection en coton;

● Des campagnes spéciales de sensibilisation et d'enregistrement à l'état civil dans les quartiers des zones rurales où la Communauté est présente et où il est plus difficile pour les parents d'accéder aux bureaux d'enregistrement, en raison du coronavirus.



Malawi

Malgré les restrictions liées au Covid-19, au Malawi se poursuit la campagne d'enregistrement dans les villages de la province de Balaka. En observant toutes les précautions, des équipes de BRAVO! continuent la distribution de certificats pour les mineurs de 0 à 15 ans, dans la "traditional authorities" de Kalembo. La semaine dernière ont été délivrés plus de 17 000 certificats, et à partir de la Journée du 16 juin 14 000 autres certificats seront remis dans les villages les plus reculés du pays. Afin qu'aucun enfant - et aucun certificat - ne soit perdu!



Guinée Conakry

La semaine du 16 juin seront menées des campagnes de sensibilisation sur les mesures de sécurité et de prévention du Covid-19 et sur l'importance de l'enregistrement à l'état civil pour tous les nouveaux-nés dans les cinq arrondissements de Conakry où BRAVO! est déjà présent.



16 juin, Journée de l'enfant africain

La Journée de l'enfant africain (Day of the African Child), instituée en 1991 par l'Union africaine (ex-Organisation de l'Union africaine), rappelle le massacre des étudiants survenu à Soweto (Afrique du Sud) en 1976 durant la manifestation contre la ségrégation raciale dans l'accès à l'instruction. Elle est devenue un moment de réflexion et d'engagement pour les droits de l'enfance, sur le continent le plus jeune du monde.

Information: Les images présentes sur cette page sont antérieures à 2020 et à l'épidémie de coronavirus.