Le Pape François a reçu en audience Andrea Riccardi: parmi les sujets de l'entretien, la protection des aînés et l'appel contre une "santé sélective"

Ce matin, le pape François a reçu en audience Andrea Riccardi.

Parmi les sujets de l'entretien avec le fondateur de la Communauté de Sant'Egidio, en premier lieu la protection des personnes âgées dans nos sociétés, la lutte contre une "santé sélective" et un nouveau système qui mise sur les soins et l'assistance à domicile, également à la lumière du nombre particulièrement élevé et inacceptable de victimes parmi les personnes âgées en maison de retraite à cause du Covid-19 en Italie et en Europe.

M. Riccardi s'est récemment engagé en faveur d'un appel international, "Pas d'avenir sans aînés", qui a déjà enregistré plusieurs milliers de signatures.

Une forte préoccupation a également été exprimée, au cours de l'audience, pour les régions du monde où la guerre continue, malgré la pandémie, ainsi que pour les camps de réfugiés et les camps de détention où les migrants souffrent de manière particulière en ce moment, privés de soutien concret, à commencer par la nourriture, et pour lesquels il apparaît urgent de mettre en place les couloirs humanitaires, modèle d'intégration que la Communauté, avec les Eglises évangéliques et successivement la CEI [Conférence épiscopale italienne], met en oeuvre depuis 2016, et qui sont aujourd'hui considérés comme une best practice au niveau international pour le secours et l'intégration des migrants.