Donner un logement aux personnes âgées vulnérables: un projet innovant pour la Côte d'Ivoire

Désormais la vie d'Etienne ne sera plus la même. Après des années difficiles, contraint de vivre dans une baraque, il habite à présent dans une vraie maison, ces jours-ci justement où il pleut tant à Tabou, petite localité de la Côte d'Ivoire, proche de la frontière avec le Liberia. De même pour Boe, veuve et seule, qui ne pouvait se permettre de louer une chambre.

Tous les deux sont désormais locataires de deux appartements différents, construits "en dur", et "patrons" d'un nouvel avenir qui commence.

Ce sont les deux premiers logements d'un projet innovant pour la Côte d'Ivoire. La Communauté de Sant'Egidio a lancé un appel aux institutions étatiques et locales pour répondre de manière concrète aux besoins croissants des aînés, la couche la plus fragile et la plus pauvre de la population, en raison d'un système de retraite très faible et d'une protection sanitaire très précaire qui est ces jours-ci sous pression à cause notamment de la pandémie.

La première municipalité à répondre a été celle de Tabou, avec le maire Julian Klaibé, qui a lancé la construction de plusieurs appartements sociaux pour les personnes âgées les plus vulnérables. Ces jours-ci ont été inaugurées les premières maisons en présence des autorités locales et de la Communauté de Sant'Egidio qui continuera à être proche des aînés qu'elle soutenait déjà et à favoriser le développement d'un projet qui vise à devenir un modèle également pour les mairies des autres villes voisines.