A Cuba, au Pérou et en Colombie, la « solidarité d’à côté ». Les photos de la semaine

La Communauté de Sant'Egidio de Santiago de Cuba continue de rester proche des plus nécessiteux.

Chaque lundi, mercredi et vendredi, les jeunes bénévoles frappent à des centaines de portes pour apporter de la nourriture.

Ils rencontrent des sourires de gratitude et l'amitié.



Au Pérou on rejoint les personnes âgées seules de la périphérie de Lima.





Les demandes d'aide augmentent. Les jeunes de Sant'Egidio de Bogotà en Colombie expriment leur espoir sur les réseaux sociaux et écrivent : "nous voyons augmenter aussi la solidarité et l'aide aux personnes sans abri"