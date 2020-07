news

Handicap, été, distanciation et amitié: c'est le temps des "vacances romaines" pour "les Amis". Ainsi commence la #santegidiosummer

Dans un grand pré à l'ombre sous les arbres ou à travers les rues de la ville pour découvrir l'art et la nature: ce sont les "vacances romaines" des ateliers d'art de la Communauté de Sant'Egidio, qui impliquent des personnes porteuses de handicap de la périphérie et du centre (en résumé, ce sont "Les Amis").

En raison du coronavirus, il n'était pas conseillé d'organiser des séjours d'été comme les années précédentes. Alors, "vacances romaines" se sont dit les Amis. Cest ainsi que les Romains - pour reprendre le titre d'un fameux film - appellent l'été quand ils restent à Rome, avec une pointe d'ironie, mais également avec la conscience de vivre dans une ville riche d'art et d'histoire.

Certains visitent la Galerie Borghese, pour observer les sculptures du Bernin, ou le jardin botanique, pour connaître les fleurs et les plantes. Tandis qu'en périphérie, comme à Tor Bella Monaca, Garbatella ou Centocelle, on continue à produire des oeuvres d'art et à réfléchir sur des thèmes que les Amis ont à coeur comme le respect de la nature.

Entre musique, art et amitié, les "vacances romaines" ouvrent la #santegidiosummer [l'été de la solidarité] qui, cette année encore, ne renonce pas à être un temps d'amitié, afin que la distanciation physique ne se transforme jamais en isolement ni en solitude.