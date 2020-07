Premier anniversaire de la clinique DREAM de Bangui, en Centrafrique, où l'on soigne gratuitement le SIDA. Ainsi, la vie l'emporte sur la guerre

Des nouvelles du centre DREAM à Bangui, en Centrafrique, où la Communauté de Sant'Egidio prend soin de manière gratuite des adultes et enfants affectés par le VIH ou par des maladies chroniques.



Chaque anniversaire est important mais le premier anniversaire revêt toujours une importance particulière car les choses nouvelles posent vraiment de nombreux défis pour être réalisées.

Construire un centre DREAM à Bangui, en Centrafrique, était un rêve né il y a de nombreuses années. Bien que conscients des nombreuses difficultés - la guerre, les violences pas encore totalement endiguées - nous n'avons jamais cessé de lutter pour rendre possible ce rêve.

Ainsi, il y a un an ouvrait la clinique DREAM de Sant'Egidio dans le centre de Bangui, un lieu où l'on traite de nombreuses maladies chroniques et où l'on soigne gratuitement adultes et enfants - une révolution pour un pays où les soins gratuits n'existent pas et où les taux de mortalité sont parmi les plus élevés au monde.

La famille DREAM a grandi et aujourd'hui plus de 1 000 patients petits et grands reçoivent régulièrement une assistance et des soins. Même si le SIDA reste l'une maladie les plus critiques, DREAM, cette année, a sauvé la vie de centaines d'épilectiques, de diabétiques, d'asthmatiques et d'hypertendus. Nous avons également pris soin de plus de 800 grossesses et nous avons pu vacciner des milliers d'enfants.

La fête de ce premier anniversaire, organisée en faisant attention au coronavirus, a été un hymne à la vie. Ci-joint la lettre de Christelle, en soin avec sa fille, l'exprime très bien: