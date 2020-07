news

Dans les camps de réfugiés au Mozambique avec la Communauté de Sant'Egidio

Le Mozambique ces derniers mois a vu grandir de manière significative le nombre de "deslocados", c'est-à-dire de réfugiés et de déplacés, qui emplissent des camps de vastes camps de migrants improvisés. En effet, aux nombreuses personnes qui, attirés par la relative stabilité du pays, y avaient trouvé refuge depuis la Corne de l'Afrique et depuis la région des Grands Lacs, se sont récemment ajoutés les déplacés "internes", certains pour raisons environnementales - ceux qui ont dû s'éloigner de leur propre terre, frappée par les cyclones Idai et Kenneth et par les inondations des mois suivants - d'autres fuyant les zones de Cabo Delgado, la partie nord du pays, théâtre d'incursions terroristes semant la terreur et la mort, comme cela s'est passé récemment à Mocìmboa da Praia, où un jeune de la Communauté de Sant'Egidio, Antonio, a trouvé la mort.

Sant'Egidio a donc intensifié sa présence ainsi que les aides dans ces camps, où la situation sanitaire est d'autant plus grave à cause de la pandémie du coronavirus.

Prévenir la diffusion du virus dans ces zones à haute densité de population, difficulté d'approvisionnement en eau et rares structures hygiénico-sanitaires, est un objectif de première importance.

Ainsi, Sant'Egidio est en train de multiplier les initiatives: à Mandruzi, un camp de déplacés en raison du cyclone Idai, situé à 30 km de Beira, où vivent environ 2 000 personnes, des cours ont été donnés sur la manière de prévenir le Covid-19, et des masques de protection, de l'alcool, du gel, du savon et des vêtements ont été distribués.

Les leçons d'éducation sanitaire se tiennent dans les langues locales - le cisena et le cindau - et non en portugais, pour s'assurer que tous comprennent comment le virus se transmet, quels en sont les symptômes et comment le prévenir.

Dans le camp de Mutua, où plus de 4 000 personnes ont perdu leur maison en raison du cyclone Idai, la Communauté a distribué des matelas, avec l'aide de AIDS-Stiftung, à de nombreuses personnes âgées.

Lors de ces interventions, Sant'Egidio met au service des Mozambicains l'expérience du programme de santé DREAM.

La Communauté a également adressé un appel aux autorités et aux populations, pour inviter à soutenir la collecte d'aides et pour sensibiliser et susciter une culture de l'accueil.

