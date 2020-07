news

Migrants: jeudi 16 juillet, depuis Lesbos, première arrivée de couloirs humanitaires après le confinement

En direct à 12h sur Facebook et sur santegidio.org

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Pour les 10 réfugiés qui étaient bloqués à Lesbos s'ouvre une nouvelle vie grâce à l'Aumônerie apostolique et à la Communauté de Sant'Egidio. Un départ rendu possible par une précieuse synergie entre les autorités grecques et italiennes.

Jeudi 16 juillet, à 12h, se tiendront l'accueil et la conférence de presse à Rome, à la mensa située Via Dandolo 10, en présence du fondateur de Sant'Egidio, Andrea Riccardi, ainsi que de la vice-préfette, Simona Spinelli, responsable de l'unité Dublin pour le ministère de l'Intérieur.

En direct à 12h sur Facebook et sur santegidio.org

Après avoir vécu de longs mois d'attente, dus à la crise du coronavirus, arrive en Italie le dernier groupe de migrants que le pape François a voulu porter en lieu sûr à travers l'Aumônerie apostolique et la Communauté de Sant'Egidio. Il s'agit de 10 réfugiés, qui s'ajoutent aux 57 déjà arrivés en Italie en plusieurs voyages, le premier ayant eu lieu le 16 avril 2016: les réfugiés avaient alors pris le même vol que le pape, qui revenait à Rome de sa visite historique à Lesbos. Les réfugiés, appartenant à quatre familles différentes, n'avaient pas réussi à partir en décembre dernier pour des motifs conjoncturels puis étaient restés bloqués en raison de la pandémie.

Le premier couloir humanitaire après le confinement a été rendu possible grâce à une précieuse synergie entre les autorités italiennes et grecques, en particulier le Viminal en la personne du Capo Dipartimento Michele di Bari ainsi que le ministère de l'Immigration et de l'asile grec. Les 10 nouveaux venus seront également accueillis par les réfugiés arrivés par les précédents couloirs humanitaires depuis Lesbos qui, après la conférence de presse, déjeuneront avec eux dans les locaux de la mensa pour les pauvres de la Communauté de Sant'Egidio avec les volontaires qui s'occupent de l'hospitalité et de l'intégration. Avec les couloirs humanitaires sont arrivés jusqu'à présent en Europe plus de 3 000 réfugiés depuis le Moyen-Orient et l'Afrique.