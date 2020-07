news

L'ambassadrice de France près le Saint-Siège célèbre la fête nationale en déjeunant avec les pauvres de la mensa de Sant'Egidio

Mercredi 15 juillet les hôtes de la mensa Via Dandolo ont vécu un déjeuner spécial. Ils ont vu cuisiner pour eux les chefs et tout le personnel des cuisines de l'ambassade de France près le Saint-Siège.



A l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, l'ambassadrice Élisabeth Beton-Delègue a offert le repas de midi aux nombreuses personnes fréquentant la mensa de la Communauté de Sant'Egidio dans le Transtevere.

Accueillie à la mensa par Marco Impagliazzo, président de la Communauté de Sant'Egidio, l'ambassadrice est restée converser avec de nombreuses personnes présentes. Touchée par leurs histoires de vie, elle a exprimé son appréciation pour le travail accompli par les nombreux volontaires aux côtés des plus faibles et des personnes les plus en difficulté, et a promis de revenir bientôt les rencontrer.