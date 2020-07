news

Les couloirs humanitaires conduisent à Rome un groupe de réfugiés de Lesbos

La vidéo de l'arrivée à la mensa de Sant'Egidio

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Le premier couloir humanitaire après le confinement est arrivé aujourd'hui à Rome, conduisant depuis Lesbos 10 réfugiés provenant d'Afghanistan: il s'agit de deux familles, un jeune couple marié et un jeune qui depuis des mois attendait l'autorisation pour partir, suspendue à cause du Covid-19.

C'est l'un des "couloirs du pape", inaugurés lors de la visite du pape François à Lesbos et poursuivis grâce à la synergie entre Sant'Egidio et l'Aumônerie apostolique. "Les couloirs humanitaires - dit Andrea Riccardi - sont la preuve du "jamais seuls". Ils sont en effet le fruit d'une vaste synergie, entre personnes de bonne volonté, institutions et associations, et montrent qu'en Italie il y a un sentiment diffus de solidarité, comme le montre le mouvement actuel de régularisation des travailleurs migrants".

La situation des réfugiés à Lesbos ces derniers mois est devenue encore plus dramatique à cause de l'épidémie. La suspension de tout mouvement entre les Etats pour prévenir la contagion a comme "piégé" les réfugiés qui auraient eu le droit de quitter des camps toujours davantage surpeuplés.

Ils ont été nombreux à venir les accueillir à la mensa de Sant'Egidio, à Rome. Andrea Riccardi, leur souhaitant la bienvenue, rappelle la première rencontre avec certains d'entre eux à Lesbos, où il avait été accueilli dans la tente où ils vivaient: "Vous n'êtes pas oubliés".

Une famille a apporté un tableau représentant des anges. Razieh, la mère en explique le sens dans une lettre:



"Les réfugiés qui se trouvent à Moria vivent une situation difficile et effrayante: ils sont privés des droits fondamentaux, nécessaires pour vivre, ils sont déprimés, sans espoir, ils ne peuvent ni rentrer chez eux ni aller de l'avant !

Les réfugiés ont besoin d'aide de la part de tout le monde !

Quand Dieu a créé l'homme, il a mis une lumière dans son coeur appelée amour et humanité !

S'il y avait des prophètes divins en ce siècle, que diraient-ils aux personnes qui ont la foi? L'humanité est-elle morte en ce monde? Voici les questions que je me suis posées.

Puis à l'improviste j'ai vu des anges-gardiens au coeur plein de foi et d'affection à l'égard des autres, qui ont reçu un ordre de Dieu et sont arrivés pour aider les réfugiés: avec eux j'ai volé comme les colombes pour arriver dans un endroit tranquille et meilleur. Je dédie ce tableau à ces anges qui dans la Communauté de Sant'Egidio sont toujours prêts à aider les personnes désespérées".