Mozambique : aides d'urgence à Cabo Delgado, chez les familles déplacées du nord du pays touché par le terrorisme

A la fin de la semaine dernière, la Communauté de Sant'Egidio a distribué des colis alimentaires et des articles d'hygiène à plus de 600 familles de déplacés provenant des régions touchées par la violence dans le nord du Mozambique. Les aides ont été distribuées dans trois centres de la province de Nampula et de Cabo Delgado avec la Caritas diocésaine de Pemba et l'évêque dom Luis Fernando Lisboa.



Certains des déplacés ont survécu à la dernière lourde attaque survenue à Mocimboa da Praia à la fin du mois de juin. Les personnes arrivent dans les lieux d'accueil à bout de force et privées de tout ; elles n'ont plus la terre qu'elles cultivaient et ont perdu leur maison qui a été brûlée. Mais avant tout, elles demandent à manger.



Chacun d'entre eux a reçu des colis alimentaires, des récipients pour l'eau, du savon et des masques fabriqués par la Communauté. En plus de l'aide concrète, la proximité et la visite sont aussi une consolation pour les familles qui ont besoin de retrouver l'espérance.