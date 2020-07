news

"Je voudrais inviter les jeunes à accomplir un geste de tendresse envers les personnes âgées"

Le pape François à l'angélus demande de ne pas laisser seules les personnes âgées et d'utiliser "la créativité de l'amour"

Je voudrais inviter les jeunes à accomplir un geste de tendresse envers les personnes âgées, surtout les plus seuls, à la maison et dans les maisons de retraite. Ils ne voient pas leurs proches. Chers jeunes, chacune de ces personnes est l'un de vos grands-parents ! Ne les laissez pas seuls ! Utilisez la créativité de l'amour, appelez-les, faites des appels-vidéo, écoutez-les et quand c'est possible, dans le respect des normes sanitaires, rendez leur également visite. Datez-leur l'accolade.

C'est avec ces paroles que le pape François a fait mémoire des saints Joachim et Anne, les "grands-parents" de Jésus. Avant de conclure:

Ils sont vos racines. Un arbre coupé de ses racines ne grandit pas, ne donne ni fleurs ni fruits. L'union et le lien avec vos racines sont donc importants. Les fleurs de l'arbre viennent de la partie souterraine, dit un poète de ma patrie. Je vous invite donc à applaudir avec force nos grands-parents, tous !