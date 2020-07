news

Pape François: Une alliance entre jeunes et aînés pour un avenir plus humain. Ne laissons pas seuls ceux qui vivent en institut

Communiqué de presse

Invitant les jeunes à accomplir "des gestes de tendresse" envers les personnes âgées, le pape à l'Angélus a appelé chacun à favoriser une alliance entre les générations. Egalement à la lumière de la pandémie, qui est en train de frapper le monde de manière globale, apparaît aujourd'hui le chemin à parcourir si l'on veut construire un avenir plus humain et plus solidaire.

La "créativité de l'amour" dont a parlé François est une urgence nécessaire pour rejoindre, avant tout, qui - à cause du confinement - est resté seul dans les instituts, privé de la proximité de ses proches et de contacts avec le monde extérieur. On peut et on doit, dans le respect des précautions nécessaires, rompre cet isolement et protéger les personnes âgées du "virus" de la solitude qui était déjà répandu avant le Covid-19.

Pour la Communauté de Sant'Egidio c'est également un encouragement à continuer, avec encore davantage de force et de conviction, la diffusion de l'appel international "Pas d'avenir sans aînés" qui a déjà recueilli des milliers de signatures sur www.santegidio.org