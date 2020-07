news

En France, pour les personnes âgées des Ehpad, des vacances en dehors de la ville et de la maison de retraite #santegidiosummer

Les interviews de France 2 - VIDEO

Le confinement a été très dur pour les personnes âgées vivant en maison de retraite, bien connus en France sous le nom d' "Ehpad". Le séjour à Senlis, près de Paris, avec la Communauté de Sant'Egidio a été un moment de vacances inespéré pour les personnes âgées qui ont vécu l'isolement du au Covid-19 à la maison ou en institut.

Un grand besoin d'oublier des mois particulièrement durs. "Cela faisait exactement quatre mois et demi que j'étais enfermée dans ma chambre, sans recevoir aucune visite" raconte Ginette au micro de France 2.

Au fil des entretiens émerge la joie des personnes âgées de vivre de nouveau de vraies vacances comme on ne le faisait plus depuis longtemps, car "quand on est seul, aller en vacances, même si on peut se payer un hôtel, ça risque d'être triste", dit Claude.

Entre un apéritif en bonne compagnie, des promenades et une visite à l'abbaye voisine, l'initiative #santegidiosummer est plus qu'une simple vacance. C'est une façon de s'immerger de nouveau dans la vie.