Les personnes âgées de l'institut attendaient ce jour depuis 4 mois: la première visite des jeunes de Sant'Egidio après le confinement

Enfin, après des mois d'appels vidéo, de cartes envoyées ou de salutations de loin, séparés par une vitre en plexiglas ou par la grille d'un portail, les jeunes de la Communauté de Sant'Egidio ont pu rencontrer de nouveau les personnes âgées d'une maison de retraite de Rome, à la fin d'un confinement qui pour ces structures a duré plus longtemps que pour le reste des Italiens.

Grâce à la collaboration avec les soeurs qui gèrent la structure, ces mois-ci, les jeunes - suivant les paroles récentes du pape François - ont utilisé "l'imagination de l'amour" pour leur parler à distance et, quand cela était possible, dans le respect des normes sanitaires, leur rendre visite. "Chacune de ces personnes âgées est l'un de vos grands-parents!" a affirmé le pape. Et ces "petits-enfants choisis" ont volontiers mis en pratique ses paroles. Rencontrant même parfois certains petits-enfants avec leur grand-mère placée dans la maison de retraite, qui se sont unis aux Jeunes pour la Paix, découvrant ainsi avoir plusieurs "grands-parents", devenant des petits-enfants par empathie pour qui est seul.

Dans la cour, durant la fête animée par les jeunes, on a l'impression de passer "une demi-journée au paradis", s'est exclamé une résidente de l'institut aux micros de la chaîne de télévision Tg5 (voir la vidéo ci-dessous).

Certains ont quitté leur maison depuis plus de dix ans et la visite est toujours une nouveauté appréciée. Giuseppe, 83 ans, connaît les Jeunes pour la Paix depuis longtemps. Certains d'entre eux allaient au collège quand il les a rencontrés pour la première fois - à présent ils étudient à l'université. Pour lui, ces jeunes font partie de sa famille, comme il aime à le répéter, et il sait que l'échange entre les générations est une richesse, c'est pourquoi il leur adresse une invitation: "Venez nous rendre visite, venez voir les personnes âgées, faites-leur compagnie, apprenez d'elles".