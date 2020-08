news

La prière sur le web avec la Communauté de Sant'Egidio continue: les langues et les horaires des transmissions

A partir du 1° août la prière avec la Communauté de Sant'Egidio sera transmise dans les langues suivantes:

En italien sur Facebook, Youtube et le site web, du lundi au vendredi à 20h

En anglais sur YouTube et sur le site, le lundi et le vendredi à 20h

En espagnol sur Facebook et YouTube, du lundi au vendredi à 20h

La prière transmise en ligne reste une porte ouverte à la rencontre avec la Parole de Dieu, en particulier pour qui n'a pas la possibilité de venir physiquement et pour qui désire se connecter de loin. A travers l'inscription aux canaux sociaux de la Communauté, il est possible de recevoir les notifications quand la prière est transmise et avec la fonction "partager" on peut offrir à de nombreuses personnes la possibilité de se reposer un moment dans la prière avec le Seigneur.