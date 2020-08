news

Des visites médicales et des briques pour reconstruire les maisons des personnes âgées au moment où commence l'hiver au Malawi

L'engagement de la Communauté en faveur de l'appel "Pas d'avenir sans aînés"

Au Malawi, où le nombre d'infections dues au Covid est en augmentation, la peur est grande: les personnes s'isolent toujours davantage et les plus faibles et les plus seuls - comme les personnes âgées - sont laissés de côté. L'arrivée de l'hiver a durci les conditions de vie et l'isolement.

Au moment où continue la diffusion et la collecte de signatures de l'appel de Sant'Egidio "Pas d'avenir sans aînés", les Communautés de Sant'Egidio de Lilongwe, Balaka et Zomba se sont mobilisées pour protéger leur vie.

A Gambula, Sant'Egidio a demandé de l'aide à la population pour reconstruire les maisons de plusieurs personnes âgées vivant dans la rue. Une chaîne de solidarité a ainsi permis de fabriquer et de cuire des briques nécessaires à la réparation de leurs maisons et de mobiliser des aides pour les soutenir.

Au même moment les distributions de nourriture, de masques, de couvertures sont arrivées aux amis âgés dans de nombreux villages.

Beaucoup ont également besoin de médicaments et de soins: c'est pourquoi plusieurs infirmiers et médecins de Sant'Egidio sont allés les visiter et les soigner.

C'est la "créativité de l'amour" dont a parlé le pape François, une nécessité en ce temps de confinement, pour protéger la vie de beaucoup en multipliant les gestes de tendresse qui rompent la solitude et aident à vivre.