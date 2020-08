news

Début des "vacances alternatives" de Sant'Egidio à Lesbos aux côtés des réfugiés, pour ne pas oublier et pour ouvrir la voie à un avenir différent

A partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois d'août, plus de 150 volontaires de la Communauté de Sant'Egidio, provenant de divers pays européens, passeront à tour de rôle des "vacances alternatives" avec les réfugiés résidant à Lesbos. Pour ne pas oublier et pour ouvrir la voie à un avenir différent. Sur l'île grecque sont présents en ce moment environ 15 900 migrants, dont un bon nombre de mineurs non accompagnés, tous demandeur d'asile ou en attente de relocalisation. Ils sont presque deux fois plus nombreux qu'il y a un an, dans des conditions de vie précaires, aggravées par le confinement dû à la pandémie.

Répondant à une demande grandissante de nourriture, les volontaires ouvriront deux "restaurants solidaires", donneront des cours d'anglais pour les réfugiés et organiseront des animations pour les nombreux enfants et jeunes arrivés sur l'île. Leur présence, pendant le mois d'août, aura pour objectif de maintenir vif l'espoir de gens fuyant la guerre ou des conditions de vie insoutenables dans leurs pays d'origine et se trouvant à présent en quelque sorte "dans les limbes", ici en Europe, en attente d'un avenir différent.

Les mises à jour des “vacances alternatives” à Lesbos seront mises en ligne sur www.santegidio.org