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2 août 1999 - 2020: Yaguine e Fodé, morts en voulant réaliser leur rêve d'étudier, avec une lettre en poche pour l'Europe

2 Août 2020

MIGRANTS
Guinée

C'était le 2 août 1999. Les corps furent retrouvés dans le train d'atterrissage d'un avion à Bruxelles. Leur lettre nous parle d'un rêve qui attend encore d'être réalisé pour tant de mineurs en Afrique

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