Un incendie détruit des dizaines de maisons dans le centre de Lima: les premiers secours dans le quartier pauvre de Chaparral

A Lima, où l'on vit encore immergé dans la pandémie de Covid-19, le 29 juillet les flammes ont dévoré plusieurs maisons en bois dans le quartier "el Chaparral", face à la petite place de Monserrat, où se trouve la maison de la Communauté de Sant'Egidio, dans le centre-ville.

L'incendie a touché soixante familles de l'Ecole de la Paix. Des familles vivant de l'économie informelle, sans contrat ou comme vendeurs ambulants. Elles se sont retrouvées dépourvues de tout, cherchant à récupérer leurs affaires dans les maisons brûlées. Les enfants pleuraient, effrayés dans le froid de l'hiver.

Les Jeunes pour la paix ont accouru en pleine nuit pour apporter un peu de réconfort et distribuer les premières aides. Plus de 250 personnes ont perdu leur toit et ont été relogées dans des tentes dans un parc. Ils ont besoin de nourriture, de médicaments, de vêtements.

La Communauté ces mois-ci a suivi les familles en difficulté en soutenant les dépenses alimentaires et en faisant l'Ecole de la Paix à distance. L'engagement continue afin que la contagion d'abord puis l'incendie n'aient pas le dernier mot sur la vie des enfants.