Aides humanitaires au Soudan du Sud: l'engagement de Sant'Egidio en faveur des réfugiés et de la paix

Un chargement d'aides humanitaires collectées par la Communauté de Sant'Egidio, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, est arrivé ces derniers jours à Juba, la capitale du Soudan du Sud, par un vol organisé à travers l'initiative "Pont aérien humanitaire" de l'Union européenne.

Les aides — nourriture, masques de protection, gel hygiénisant et savon pour la prévention du coronavirus — sont destinées aux réfugiés qui ont dû abandonner leurs propres villages à cause des récents et violents affrontements dans diverses régions du pays. Dans cette situation de luttes entre groupes armés, ce sont les civils, en particulier les femmes, les personnes âgées et les enfants, qui ont payé le plus lourd tribut. Beaucoup d'entre eux sont contraints de vivre sous les arbres en pleine saison des pluies.

Leurs conditions de vie sont rendues encore plus difficiles par la pandémie dans un pays privé de structures sanitaires adéquates.

Le ministère des Affaires humanitaires et le Conseil oecuménique des Eglises du Soudan du Sud, avec lequel la Communauté collabore depuis de nombreuses années et avec lequel elle a signé un accord de coopération, distribueront les aides.

Ces aides sont un geste concret d'amitié et de soutien au peuple sud-soudanais qui a tant souffert à cause de la guerre: une violence qui semble ne jamais finir, malgré les importants pas en avant accomplis récemment, grâce également à la médiation de Sant'Egidio.

L'initiative de dialogue politique, qui se tient à Rome, a été interrompu par la diffusion du Covid-19, mais reste l'unique chemin à parcourir pour donner un avenir à ce pays.