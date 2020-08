news

Pour les sans domicile de Buenos Aires s'ouvrent les portes d'une nouvelle maison: "La posada du pape François"

La cohabitation solidaire des "amis de la rue" de la Communauté

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

A Buenos Aires, au moment où de nombreuses portes se ferment en raison du confinement, s'ouvre une maison pour qui était jusqu'à hier encore "sin techo" et vivait dans les rues de la ville.

Ces jours-ci a ouvert ses portes la “Posada du Pape François”, une cohabitation solidaire de personnes sans domicile, dans le quartier de Flores, là où est né Jorge Bergoglio.

Juan Pablo, Rubén et Fabián sont les premiers hôtes: des amis de longue date, rencontrés au cours du service aux "amigos en la calle" de la Communauté de Sant'Egidio, qui depuis aujourd'hui partagent une vraie maison, récupérant ce que les circonstances de la vie leur avait enlevé.

Avec l'aide de nombreux volontaires et d'amis généreux, presque chaque jour, pendant les mois de confinement, la Communauté est sortie dans les rues pour donner à manger à qui était seul et en difficulté. Il est significatif que, justement à un moment aussi difficile pour les pauvres, après avoir rencontré la souffrance de tant de personnes vivant dans la rue, se réalise le rêve de donner une maison et une nouvelle famille à certains d'entre eux.