news

A l'école de la paix pour les enfants du camp de réfugiés de Moria avec les jeunes de Sant'Egidio provenant de divers pays européens

GALERIE PHOTOS

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

L'Ecole de la Paix a commencé dans le camp de réfugiés de Moria, sur l'île grecque de Lesbos, pour plus de deux cents enfants, heureux d'étudier et de jouer avec les jeunes de la Communauté de Sant'Egidio, venus de divers pays européens, pour passer avec les plus petits un été de solidarité.