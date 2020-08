news

Summer School de la Communauté de Sant'Egidio pour les enfants de la périphérie à Anvers et Bruxelles en Belgique

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Egalement en Belgique, comme en Italie et dans tant d'autres pays, se tient en ce moment la Summer School, qui depuis mi-juillet jusqu'à fin août accueille les enfants des périphéries dans les villes d'Anvers et de Bruxelles. Cette année scolaire, à cause de la pandémie de Covid-19, a été très compliquée et bien souvent a accentué les inégalités pour les mineurs provenant de familles en difficulté. Pour réduire la différence de niveau qui s'est créée peu à peu, Sant'Egidio a pensé à mettre en oeuvre la Summer School deux fois par semaine: outre étudier et jouer, on peut y fréquenter des ateliers pour apprendre le travail manuel ou la musique, et faire des activités sportives.

La Summer School est organisée par les Jeunes pour la Paix, grâce également à des enseignants et des artistes, qui se sont proposés comme volontaires dans la réalisation de ce centre d'été didactique.