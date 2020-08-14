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Mémoire de saint Maximilien Kolbe, prêtre martyr de l'amour, qui en 1941 accepta de mourir dans le camp de concentration d'Auschwitz pour sauver la vie d'un autre homme

14 Août 2020

Martyrs
HolocaustePrière

Sur la photo, une relique et son livre de prières, dans la basilique Saint-Barthélemy, mémorial des nouveaux martyrs

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