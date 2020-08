news

Le Pérou gravement touché par la pandémie: aides alimentaires et prévention de la contamination à Lima

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Le Pérou est le pays sud-américain le plus touché par la pandémie après le Brésil. Les chiffres sont dramatiques: avec plus de 26 000 décès et plus de 500 000 cas confirmés la courbe de la pandémie continue de monter. La pauvreté, en l'occurence, est l'un des moteurs principaux de la contamination: sur les marchés des différents arrondissements de la ville, des millions de familles pauvres n'ayant pas de réfrigérateur font les courses; dans les quartiers pauvres, la surpopulation et les difficiles conditions de logement empêchent de respecter les règles de distanciation sociale.

Il y a eu ensuite l'exode de dix millions d'habitants de la capitale, Lima. Des personnes ayant perdu leur travail sont retournées sur leur lieu d'origine. Le Covid19 a voyagé avec eux sur des autobus presque toujours bondés, arrivant ainsi dans toutes les régions du pays, des Andes à l'Amazonie sauvage en passant par la côte pacifique.

Dans cette situation dramatique continue l'engagement de la Communauté de Sant'Egidio de Lima aux côtés des plus faibles, surtout de qui vit dans la rue et n'a pas de lieu où se réfugier: distribution de masques, kits sanitaires avec explications sur la manière de prévenir la contamination et aides alimentaires, distribuées dans les rues. La "charrette de l'amitié", au logo de Sant'Egidio, est synonyme d'aide mais est également un signe de proximité là où la pauvreté augmente et frappe durement de nombreuses personnes.