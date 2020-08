news

Le 1er septembre, fête de saint Gilles, liturgie eucharistique place Sainte-Marie-au-Transtevere, présidée par le cardinal Matteo Zuppi. A 19h30 en streaming multilingue

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

En 2020 nous célébrons le 1300e anniversaire de la mort de Sant'Egidio, survenue, selon une tradition, en 720, dans le monastère qu'il fonda dans le sud de la France, devenu depuis le Moyen-Age un lieu de pèlerinage depuis toute l'Europe.

Le 1er septembre, jour de la saint Gilles, la Communauté célébrera cet événement par une liturgie eucharistique présidée par le cardinal Matteo Zuppi, archevêque de Bologne et titulaire de l'église de Sant'Egidio, sur la place Santa Maria in Trastevere, à Rome, à 19h30.

La liturgie sera retransmise en streaming en plusieurs langues sur ce site web et sur Facebook, en liaison avec les Communautés dans le monde et avec les communes dont saint Gilles est le patron.

Peu nombreuses sont les informations sur la vie de Gilles, un jeune homme riche qui se mit à la recherche de Dieu et provenait de la Grèce. Les quelques témoignages existants parlent d'un homme discret, fuyant la célébrité et les honneurs, mais qui devint un puissant intercesseur grâce à sa prière. Ses compagnons de voyage sont les pauvres: des mendiants, des malades de toutes sortes, des "naufragés", des personnes possédées par des démons, des paysans, ainsi que la biche, symbole d'une nature menacée par la voracité de l'homme, qui fut protégée par sa main. Ainsi Gilles est représenté avec une main blessée par une flèche au moment où il protège une biche agressée par des chasseurs.

Les motifs de sa réputation sont recueillis dans un livre, le Liber Miraculorum, attestant que son nom était invoqué dans les cas les plus désespérés, et recueille plusieurs des prières qui lui étaient adressées. Voici l'extrait de l'une d'elles:

“Egidio, serviteur de Dieu, toi qui libères toujours les prisonniers, force des faibles, havre de ceux qui vont en mer, refuge protecteur de tous ceux qui sont dans la tourmente, viens à notre secours”.

En ce moment que nous traversons, marqué par la pandémie globale, où le nombre de pauvres et de malades augmente dans le monde, devant un avenir incertain, ce souvenir des 1300 ans de la mort de saint Gilles est particulièrement significatif. Sant'Egidio témoigne que tout peut changer avec la foi et en luttant à mains nues contre le mal, la misère, la violence. Porter son nom est pour toute la Communauté un motif de gratitude et de précieux héritage.

Approfondissements:

L'Eglise et le saint

L'histoire de saint Gilles et des églises qui lui sont dédiées - Le blog (en italien)