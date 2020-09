news

L'été de Sant'Egidio à Lesbos: école de la paix, cours d'anglais, restaurant solidaire et une amitié qui ne finit pas

La mission humanitaire de la Communauté de Sant'Egidio sur l'île de Lesbos a continué pendant tout le mois d'août, avec plus de 150 volontaires aux côtés des réfugiés et des demandeurs d'asile qui "stationnent" durant des mois, parfois des années, dans le camp de Moria.

La situation dans le camp n'est malheureusement pas facile. Dans la "Jungle", la zone qui s'étend parmi les oliviers sur la colline, il n'y a ni eau, ni électricité, ni services hygiéniques. Il n'y a que de la terre et de la boue, un vent chaud et une pluie gelée, selon les saisons, et des abris construits avec du matériel recyclé: des cartons, des tissus rapiécés, des bâches. Les incendies sont fréquents, comme celui d'il y a quelques jours, pour des causes encore non identifiées, mais peut-être non accidentelles. Les personnes passent leurs journées sans rien faire: pas d'école pour les enfants (qui représentent la majeure partie de la population du camp), aucune activité pour les adultes. Le camp est à l'heure actuelle en confinement, on ne peut en sortir que pour des soins médicaux, des démarches administratives ou des achats indispensables. A l'intérieur quelques-uns ont ouvert un petit négoce où l'on peut acheter du pain, des fruits et des légumes; il y a également un coiffeur et un tailleur.

Au fil des semaines, les activités de la Communauté se sont transférées du pressoir vers un lieu plus proche du camp, pour permettre à davantage de personnes de venir au restaurant de la solidarité, sans devoir demander aux autorités le permis de sortir. Ces dix derniers jours, le nombre de participants a fortement augmenté: plus de 1 000 repas par jour, 150 élèves aux cours d'anglais (divisés en deux classes, débutants et intermédiaires), en majorité des enfants et des jeunes, et enfin l'Ecole de la Paix, avec plus de 300 enfants, un moment de fête mais également d'étude, toujours dans le respect des règles anti-covid.

Dimanche 30 août a été célébrée la liturgie, la première à l'intérieur du camp, dans un amphithéâtre sur la colline, où l'on perçoit au loin la mer séparant l'Europe de la Turquie et qui a englouti trop de vies innocentes. Outre les volontaires ont également participé, émus, plusieurs réfugiés, beaucoup d'entre eux provenant de l'Afrique.

Désormais la présence de Sant'Egidio dans le camp de Moria est bien connue des réfugiés. Nous sommes "ceux de la colombe", qui n'est pas seulement une référence à notre logo, mais également un message de paix et d'espoir pour des hommes et des femmes marqués par la souffrance liée au terrible voyage qu'ils ont dû affronter, qui fuyant la Syrie, qui l'Afghanistan, qui l'Afrique. Nombreux sont les motifs pour lesquels ils ont décidé de venir en Europe, mais tous rêvent d'une vie "normale": l'école pour les enfants, le travail pour les adultes. Le mois d'août est terminé. La mission n'en est qu'à ses débuts: donner un avenir à nos amis.



INTERVIEW (en italien)