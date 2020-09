news

Pour la fête de Sant'Egidio, au Mozambique, le don le plus beau est pour les personnes âgées: trois nouvelles maisons à Beira

C'est une double fête pour la Communauté de Sant'Egidio à Beira, au Mozambique. Le jour où l'on fête saint Gilles abbé, le 1er septembre, la Communauté inaugure trois nouvelles maisons, données aux personnes âgées seules qui avaient tout perdu dans la destruction provoquée par le cyclone Idai en mars 2019.

Les maisons se trouvent dans trois quartiers différents de la périphérie de Beira. Dans l'un de ceux-ci, Muchatazina, le logement a été construit par les jeunes de la Communauté qui fréquentaient, enfants, l'Ecole de la Paix. Non seulement ils prennent soin des plus petits - revivant avec eux ce qu'ils ont vécu alors: une alternative à la violence et à la rue - mais ils ont aussi commencé, depuis le début de la crise, à rendre visite aux personnes âgées seules. Ils ont ainsi rencontré Celina, une femme de 70 ans, veuve et sans enfants.

Dans le quartier de Chota, en revanche, la maison est pour Joana, 69 ans, qui prend soin de ses onze neveux et vit avec eux. Egalement pour elle la nouvelle maison est une bénédiction. Et Lucia, 70 ans, de Nduda, franchit elle aussi le seuil de sa nouvelle maison le jour de la fête de Sant'Egidio.

A l'inauguration a participé le maire de Beira, Daviz Mbepo Simango, qui a remercié la Communauté pour son travail en faveur de la paix au Mozambique, ne se limitant pas à accompagner le peuple mozambicain au terme de la guerre civile - une oeuvre déjà en soi de grande importance pour le pays - mais s'engageant ensuite dans la lutte contre le SIDA, et se faisant proche aujourd'hui des Mozambicains touchés par le cyclone Idai.