Une prière spéciale pour le Liban, répondant à l'invitation du pape François, vendredi 4 septembre à 20h

Basilique Santa Maria in Trastevere, en direct streaming multilingue

Aujourd'hui, à l'audience générale depuis la cour Saint-Damase, le pape François a invité tous les chrétiens à dédier un moment à la prière et au jeûne pour le Liban: "Je désire inviter tous - a dit le pape François - à vivre une journée universelle de prière et de jeûne pour le Liban, vendredi prochain, 4 septembre. J'ai l'intention d'envoyer l'un de mes représentants ce jour-là au Liban pour accompagner la population. Ce jour-là le Secrétaire d'Etat ira en mon nom, pour exprimer ma proximité et ma solidarité.

Offrons alors notre prière pour tout le Liban et pour Beyrouth. Soyons proches également par notre engagement concret dans la charité, comme dans d'autres occasions semblables. J'invite les frères et soeurs des autres confessions et traditions religieuses à s'associer à cette initiative dans les modalités qu'elles retiendront les plus adéquates, mais tous ensemble".

La Communauté de Sant'Egidio, répondant à cette invitation adressée aujourd'hui par le pape François, propose une prière spéciale pour le Liban

Vendredi 4 septembre à 20h

dans la basilique Santa Maria in Trastevere