More united than ever: le 12 septembre, assemblée européenne en ligne des jeunes de Sant'Egidio

En direct à 15h00

Des jeunes de toute l'Europe participeront à la rencontre “Global friendship” le 12 septembre prochain, tous unis à travers le web depuis Rome. L'événement sera retransmis à 15h sur les sites et réseaux sociaux de la Communauté de Sant'Egidio et des Jeunes pour la Paix.

Interviendront Marco Impagliazzo, président de la Communauté, ainsi que des jeunes européens qui raconteront la solidarité vécue dans leurs villes avec les Jeunes pour la Paix.

“More united than ever”, plus unis que jamais, est le titre de la dixième édition de la rencontre. En ce moment, marqué par le Covid-19, émerge non seulement l'importance d'une union plus forte entre les sociétés au niveau européen – et Global friendship cultive un fort sentiment d'amitié entre les peuples – mais également l'urgence d'aider ceux qui sont davantage touchés par la crise liée à la pandémie.

De Lisbonne à Moscou, et du nord au sud du continent européen, la liaison unira une génération de jeunes qui donne vie à un mouvement de paix et de solidarité envers les plus pauvres, conscients que “nous sommes tous dans la même barque”.

