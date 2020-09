news

Une voix en provenance de Homs, en Syrie, où sont arrivées les aides de Sant'Egidio

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Plus de 10 années sont passées depuis le début de la guerre en Syrie. La ville de Homs cherche péniblement à retourner à la normalité après un siège qui a duré plusieurs années, bien que grande partie de la ville soit encore en ruines et que la nourriture manque toujours davantage.

Pour aider la population éprouvée par une guerre aussi longue et sanglante, la Communauté de Sant'Egidio a envoyé une donation aux pères jésuites de Homs pour l'achat et la distribution de nourriture ainsi que des biens de première nécessité pour les enfants, les personnes âgées et les personnes en difficulté.

Dans une vidéo, le père Nawras Sammour SJ, jésuite syrien - qui a recueilli le témoignage du père Frans van der Lugt, tué il y a 6 ans dans la chapelle des jésuites à Homs - raconte la situation et explique l'utilité des aides envoyées: il faut aider la vie à reprendre (la chapelle dont il parle a également été reconstruite récemment grâce à la solidarité de nombreuses personnes). Dans la vidéo, le père Sammour exprime aussi la joie d'avoir reçu une aide précieuse pour de nombreuses personnes en difficulté.

Photo: Jrs.net