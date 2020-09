news

A Kiev, sur la célèbre place Maidan, Sant'Egidio rencontre les sans-abri alors que s’approche le froid

Chaque semaine, la Communauté de Sant’Egidio de Kiev, en Ukraine, se fait proche des nombreux sans-abri de la ville. Sur la célèbre place Maidan, mais aussi à la gare ferroviaire et dans d’autres lieux parfois cachés, on distribue des repas chauds et on écoute attentivement les demandes croissantes d’aide. Il se forme de longues files d'attente de personnes dans le besoin. Les amis de la Communauté cherchent à parler avec tous, à résoudre les situations les plus complexes et tous reçoivent une parole de soutien.

A également commencé la distribution de couvertures, de chaussures et tout ce qui peut permettre aux plus pauvres de résister à l'hiver ukrainien, pendant lequel les températures peuvent être très inférieures à zéro degré.

