Le père Pino Puglisi, une vie au service des jeunes de la périphérie de Palerme, tué par la mafia le #15septembre 1993, martyr de notre temps

Son étole est conservée dans la basilique Saint-Barthélemy-en-l'île à Rome

Le Père Pino Puglisi était un prêtre qui sut affronter la mafia avec la seule force de la parole, de la culture et de la foi. Il ne cherchait pas à se défendre et n'exigeait pas de garanties. Il ne fuyait pas, alors qu'il en avait la possibilité.

Il est né à Palerme, dans le quartier de Brancaccio, le 15 septembre 1937, et il y fut tué le 15 septembre 1993, le jour de son 56° anniversaire, en raison de son constant engagement évangélique et social auprès des jeunes de ce quartier périphérique, dont il disait: "Ici la vie n'est pas faite seulement de violence, de dégradation, de dépravation. Il y a aussi des valeurs de paix, de fraternité et de collaboration".

Son étole et sa croix son conservées dans la basilique Saint-Barthélemy, sur l'île Tibérine à Rome, mémorial des nouveaux martyrs du XX et du XXIe siècle.