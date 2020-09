news

Shaping Peace together: ensemble, donnons une forme à la paix. 21 septembre : Journée internationale de la Paix. #Peaceday

Aujourd’hui est la Journée internationale de la Paix, instituée par les Nations Unies avec un vote unanime de l’Assemblée générale en 1981. Depuis lors, le 21 septembre est un jour où se renouvelle l’appel à un cessez-le-feu global de 24 heures et sont organisés des événements éducatifs sur le thème de la paix.

Cette année un titre significatif a été choisi pour l’International Peace Day : “Shaping Peace Together”, c’est-à-dire « façonnons ensemble la paix », mettant en particulier l’accent sur la nécessité d’une culture de la compassion et de la collaboration entre les peuples et les nations, devant la menace globale de la pandémie.

Construire, c’est-à-dire façonner ensemble la paix, correspond à une vocation profonde de la Communauté de Sant’Egidio et à sa méthode de travail dans les relations internationales, une méthode qui s’est consolidée au cours des nombreuses années de travail en faveur de la résolution des conflits.

La paix est en effet une responsabilité universelle et chacun doit y contribuer par sa propre réflexion et son propre travail, parce que – comme l’affirmait Jean-Paul II lors de la Journée de prière pour la paix à Assise le 27 octobre 1986 – « la paix est un chantier ouvert à tous, et non seulement aux spécialistes, aux savants et aux stratèges ».

En célébrant cette journée, Sant’Egidio renouvelle son propre engagement quotidien à construire une culture du vivre ensemble comme antidote efficace face à la culture de l’ennemi, à investir dans l’éducation des enfants et des jeunes par l’intermédiaire des Ecoles de la Paix et du mouvement des Jeunes pour la Paix, à favoriser le dialogue entre les nations et les religions, et à travailler pour l’accueil des réfugiés et des migrants, unique solution au défi historique des migrations, amère conséquence des guerres, des changements climatiques et de la distribution inéquitable des ressources de la planète.