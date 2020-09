news

Un nouveau "couloir humanitaire" pour les réfugiés de Lesbos conduira 300 personnes fragiles en Italie. Une souscription est ouverte pour accueillir les réfugiés

Un nouveau couloir humanitaire totalement autofinancé par Sant'Egidio accueillera 300 réfugiés de Lesbos et de la Grèce dans les prochains mois. L'Italie montre de nouveau le visage d'un pays accueillant en toute légalité.

Tous les Italiens ont vu la situation tragique dans laquelle vivent des milliers de personnes parmi lesquelles de très nombreux mineurs non accompagnés dans les camps en Grèce.

Les couloirs humanitaires sont le fruit d'accords entre les citoyens et le gouvernement italien pour garantir, sans frais pour l'Etat, l'accueil et l'intégration à des réfugiés, à travers un voyage sûr.

Le couloir humanitaire garantit ainsi, aux frais de l'association et des citoyens italiens qui accueillent — et non de l'Etat —, accueil et intégration à des personnes vivant dans des situations vraiment dramatiques.

Nous demandons l'aide de tous ceux qui ont à coeur la construction d'une société inclusive et accueillante.

- Pour en savoir plus ou offrir votre aide CONTACTEZ-NOUS

- Vous pouvez donner sur le site de la Communauté FAIRE UN DON