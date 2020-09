news

Le pape a beaucoup à dire au monde. Le 25 septembre le message vidéo de François aux Nations Unies

Entretien avec Marco Impagliazzo

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Marco Impagliazzo

Président de la Communauté de Sant'Egidio

"Je crois que, pour le Saint-Siège, l'ONU reste, comme l'a dit dit le pape François il y a cinq ans, la réponse incontournable aux grandes crises du monde contemporain. En cette 75e Assemblée générale de l'ONU, le Secrétaire général Gueterres a lancé un appel pour sauver le multilatéralisme, affirmant que "aujourd'hui, nous avons un surplus de défis multilatéraux et un déficit de solutions multilatérales". Je crois que le pape François soutiendra cette préoccupation, et relancera l'idée que pour résoudre les grandes questions mondiales, à commencer par la pandémie, des solutions multilatérales sont nécessaires, ce qui passe par une réforme des Nations Unies. François en a déjà parlé à d'autres occasions: une réforme est nécessaire pour rendre plus efficace le travail des Nations Unies, remédier au gaspillage, à l'inefficacité sur les thèmes environnementaux, mais également sur les questions relatives à la guerre. La guerre en Syrie continue depuis plus de neuf années et met en lumière une impuissance souvent coupable de la communauté internationale, qui est allée de rencontre en rencontre, demeurant otage des différents calendriers, souvent en conflit entre eux. En ce sens est souhaitable une réforme des Nations Unies qui donne vraiment la possibilité de faire entendre leur voix aux pays les plus petits, les plus pauvres, ceux qui souffrent de l'exclusion sociale et économique. Je crois que de la part du pape François nous pouvons donc nous attendre à un appel dans cette direction, ainsi qu'à un appel à la fraternité universelle, qui semble être également le thème de sa prochaine encyclique, incitant à la recherche de la paix et à la protection de ce que lui-même a défini il y a cinq ans le droit de l'environnement".

L'entretien complet sur Vatican News (en italien) »