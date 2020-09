news

Le président polonais Duda en visite à la Communauté de Sant'Egidio

Le président de la République de Pologne, Andrzej Duda, a visité aujourd'hui, avec son épouse ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Zbigniew Rau, la basilique Saint-Barthélemy-en-l'île, mémorial des Nouveaux martyrs voulu par Jean-Paul II. Après avoir rendu hommage aux reliques de saint Adalbert, évangélisateur de la Pologne, et à celles présentes dans les chapelles dédiées aux martyrs du nazisme et du communisme, le président polonais a rencontré le fondateur de Sant'Egidio, Andrea Riccardi, le président Marco Impagliazzo, ainsi que plusieurs responsables de la Communauté.

L'entretien a notamment porté sur l'engagement commun en faveur des plus faibles, des pauvres et des personnes âgées, en particulier pendant la pandémie, sur les possibles parcours d'aide aux réfugiés et aux migrants, comme les couloirs humanitaires, étant donné la difficile situation des réfugiés à Lesbos, sur le travail pour la paix ainsi que sur la promotion de la liberté religieuse.

Le président Duda a remercié la Communauté pour son engagement aux côtés des pauvres à Varsovie ainsi que dans d'autres villes du pays, faisant l'éloge de l'esprit de service gratuit qui anime ses nombreux volontaires et appelant de ses voeux une plus étroite coopération entre la Pologne et Sant'Egidio.