Journée du migrant: le 27 septembre à Saint-Pierre pour dire que l'avenir passe par l'accueil et l'intégration

Mettre en place des couloirs humanitaires et des voies d'entrée régulières

A l 'occasion de la Journée mondiale du migrant et du réfugié, la Communauté de Sant'Egidio s'unit aux célébrations qui se tiennent dans le monde entier, à commencer par la cérémonie en présence du pape François, place Saint-Pierre, le 27 septembre, à laquelle elle participera avec "Gens de Paix", composé de migrants fréquentant les Ecoles de langue et de culture italienne de la Communauté, et plusieurs réfugiés venus avec les couloirs humanitaires.

Le thème choisi cette année par le pape François, "Comme Jésus Christ, contraints à fuir", nous invite à être proches de tous les drames de l'immigration, comme celui qui est en cours sur l'île de Lesbos, pour lequel il apparaît toujours plus nécessaire de procéder au transfert des réfugiés en lieu sûr.

Sant'Egidio, qui mardi dernier a signé avec le ministère de l'Intérieur un accord prévoyant l'arrivée en Italie de 300 personnes depuis l'île grecque, appelle à ce que cette "relocalisation" soit mise en oeuvre le plus vite possible, également en direction d'autres pays européens, outre ceux ayant déjà manifesté leur disponibilité à accueillir, et que s'ouvrent rapidement des voies d'entrée régulières sur notre continent.

Depuis février 2016 jusqu'à aujourd'hui, les couloirs humanitaires ont permis l'arrivée en sécurité de plus de 3200 réfugiés en Europe (dont 2600 en Italie), luttant ainsi contre le racket des trafiquants d'êtres humains et insérant les personnes accueillies dans des parcours d'intégration et d'inclusion sociale.