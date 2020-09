news

Gens de Paix place Saint-Pierre lors de la Journée mondiale du migrant et du réfugié

Une délégation de Gens de Paix a participé ce matin à l'Angélus place Saint-Pierre à l'occasion de la Journée mondiale du migrant et du réfugié. Malgré la pluie battante, les personnes rassemblées pour écouter le message du pape François ont voulu donner leur témoignage d'inclusion et d'intégration et montrer, également par le chant, la beauté de la rencontre entre les cultures.

Le message du pape François - VIDEO (en italien)