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Souvenir de William, jeune de Sant'Egidio au Salvador, tué le 28 septembre 2009

28 Septembre 2020

MartyrsÉcole de la Paix

En aimant les enfants de l'Ecole de la Paix d'Apopa, William a témoigné son espoir en un monde différent, fondé sur des valeurs plus pacifiques et plus humaines

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