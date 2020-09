news

L'engagement de Sant'Egidio à Cuba, cinq ans après le voyage du pape. Entretien sur Vatican News

Sur Vatican News, l'entretien avec Rolando Garrido, responsable de la Communauté sur l'île. Le coronavirus et les difficultés à trouver de la nourriture et des biens de première nécessité sont les urgences actuelles à Cuba, mais le volontariat augmente parmi les jeunes.

Il y a cinq ans se concluait le voyage apostolique du pape François à Cuba et aux Etats-Unis. Aujourd'hui l'île des Caraïbes recueille les fruits de la visite du pape, notamment parmi les jeunes, comme le souligne Rolando Garrido, responsable de la Communauté de Sant'Egidio à Cuba. «De nombreuses voies – affirme-t-il – ont été ouvertes. François est attrayant, non seulement pour le monde catholique mais surtout pour le monde laïque. Je pense, par exemple, à l'appel qu'il a lancé aux jeunes : vivre l'amitié sociale, c'est-à-dire collaborer tous à la construction de la société, malgré les différences de pensée et de croyance». D'où l'engagement de la Communauté à ouvrir des espaces de dialogue et de rencontre avec les jeunes, grâce aussi aux ouvertures nées après la visite de Jean-Paul II (Continuer à lire sur Vatican News).