A Beira, l'inauguration de 10 nouvelles maisons à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées

Avec la livraison de dix nouvelles maisons s'accomplit aujourd'hui la promesse faite par les jeunes, lors des premiers jours suivant le cyclone Idai, qui en 2009 a frappé le Mozambique et dévasté la ville de Beira.

La Journée internationale des personnes âgées, le 1er octobre, est fêtée cette année avec ceux qui s'apprêtent à habiter les dernières des 53 maisons construites au cours de l'année: aujourd'hui a lieu en effet la livraison de neuf maisons à Beira, et une à Dondo. Les jeunes de la Communauté de Sant'Egidio renouvellent la promesse de ne pas laisser seules les personnes âgées, qui ressentent plus durement les difficultés que traversent actuellement l'humanité: non seulement la pandémie mais également les désastres environnementaux, des épreuves dans lesquelles nous sommes appelés à ne pas oublier les plus faibles, mais à être au contraire à leurs côtés.