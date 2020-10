news

A Bissau, des visites médicales et de la nourriture: une aide concrète à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées

La visite de la ministre de la Famille et de la Solidarité sociale, Maria Conceição Évora

Dans le cadre de la Journée internationale des personnes âgées promue par les Nations Unies le 1er octobre, la Communauté de Bissau a organisé des visites médicales ainsi qu'une distribution de nourriture dans le quartier d'Antula.

En cette période, la Guinée-Bissau observe les mesures anti Covid-19 prévues par l'état de catastrophe nationale déclaré par les autorités du pays. La ministre de la Famille et de la Solidarité sociale, Maria Conceição Évora, a rencontré les personnes âgées au siège de Sant'Egidio, portant des denrées alimentaires, des articles d'hygiène ainsi que des masques de protection. La ministre a voulu connaître les activités en faveur des aînés que la Communauté conduit à Bissau, et a remercié Sant'Egidio pour son engagement en faveur des personnes vulnérables, mais plus encore pour avoir accueilli les personnes âgées seules, souvent accusées de sorcellerie et isolées du reste de la société.