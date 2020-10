news

L'école de langue et de culture italiennes, un facteur d'inclusion et d'intégration. #5octobre, Journée mondiale des enseignants

Le 5 octobre de chaque année se tient la Journée mondiale des enseignants, promue par l'UNESCO, visant à mobiliser le soutien aux enseignants et à garantir que les besoins éducatifs des futures générations continuent à être satisfaits par les professeurs.

Cette journée est l'occasion de rappeler combien l'école est importante dans le développement de chaque pays. Les enfants et les jeunes italiens le savent bien: à cause de la pandémie ils ont vu fermer leur école pendant 4 mois. L'école et les enseignants sont également au centre des objectifs du développement durable de l'agenda 2030 des Nations Unies ; l'objectif numéro 4 est en effet de "fournir une éducation de qualité, équitable et inclusive ainsi que des opportunités d'apprentissage pour tous".

En cette XXVIe édition de la Journée mondiale, nous portons le témoignage d'une école particulière, où de nombreuses personnes, des jeunes et des moins jeunes, des nouveaux Italiens étudient pour construire jour après jour leur propre parcours d'intégration dans notre pays. Il s'agit de l'école de langue et de culture italienne tenue par la Communauté de Sant'Egidio à Rome, à Naples, à Gênes et dans de nombreuses autres villes italiennes.

En effet, à Rome les leçons de langue et de culture italiennes ont repris au nouveau siège de l'école, Palazzo Leopardi. Les cours, allant du niveau A1 pour les débutants au niveau C1, sont organisés en présentiel et simultanément en ligne. Les étudiants inscrits sont déjà plus de 700 et les inscriptions continueront dans les prochains mois. La modalité en ligne, qui avait commencé pour pouvoir suivre les étudiants pendant le confinement, se révèle très utile à présent, permettant également la participation de ceux qui n'habitent pas dans notre pays mais souhaitent apprendre notre langue.

L'école a également commencé à remettre les diplômes du Corso di Alta Formazione per mediatori per l’intercultura sociale in Europa [Formation de haut niveau pour médiateurs interculturels en Europe] ; dans les prochains jours continueront les “fêtes" pour la remise des diplômes de certification linguistique.

Une autre nouveauté de cette année est que l'école, en un temps d'alerte continue due à la pandémie, veut être un espace d'information et de prévention sanitaire. Ainsi, des médecins experts ont accompagné les enseignants de langue pour offrir des leçons d'éducation sanitaire et de prévention regardant la diffusion des différents virus, la prévention des infections et en particulier du Covid-19 ainsi que l'importance des vaccinations.

De l'école de langue et de culture italiennes part un voeu adressé à tous les enseignants, afin que leur travail construise une école qui, comme disait Zygmunt Bauman, dans la société liquide d'aujourd'hui, "sache ouvrir à l'espérance d'un avenir meilleur".