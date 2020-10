news

"Fratelli tutti" [Tous frères] trace une voie simple et essentielle pour nous qui sommes dépaysés: la fraternité. La présentation de la nouvelle encyclique du pape François, avec l'intervention d'Andrea Riccardi

Ce matin s'est tenue au Vatican, dans la salle du synode, la présentation de la nouvelle encyclique du pape François "Fratelli tutti" [Tous frères], sur la fraternité et l'amitié sociale.

Parmi les intervenants introduisant la lecture du texte est intervenu Andrea Riccardi: "Tous frères, a-t-il dit, trace une voie simple et essentielle pour nous, qui sommes dépaysés: la fraternité". Il a notamment concentré son attention sur ce qu'il a défini "la lacération la plus grave, qui touche de près à la mort: la guerre (...). Cette brûlante contemporanéité de la guerre est évidente partout: de la Méditerranée à l'Afrique et ailleurs. Pour beaucoup, ce sont "leurs guerres": elles ne nous regardent pas. Elles nous touchent seulement si des réfugiés arrivent chez nous. Mais les "morceaux" de la guerre entrent en synergie, créant un climat explosif, débordant et impliquant toute personne: le feu peut s'étendre. Il est illusoire, dans le monde global, de croire que l'on peut isoler un conflit. Et pourtant l'on vit comme si c'était possible".

"Après la grisaille de la pandémie - a conclu Riccardi - cette encyclique ouvre un horizon d'espérance: devenir soeurs et frères de tous. Naît alors un rêve pour lequel vivre et lutter, même à mains nues".

