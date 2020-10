news

Une nouvelle maison d'accueil à Würzburg comme alternative à l'institutionnalisation

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Depuis de nombreuses années, Sant'Egidio, à Würzburg, s'occupe des personnes âgées seules dans leurs maisons et dans les maisons de retraite, en offrant un soutien pour conduire une vie autonome et dépasser l'isolement et la solitude, qui peuvent devenir dramatiques, comme l'a montré la pandémie de Covid-19: en effet, dans certains établissements, de très nombreux aînés sont morts sans que leurs parents ou amis ne puissent les accompagner.

Les personnes âgées sont une population particulièrement à risque en situation de crise, comme l'explique l'appel de la Communauté "Pas d'avenir sans aînés" lancé dans le contexte de la pandémie.

La Communauté a ainsi mis en oeuvre un projet innovant de co-housing. Une alternative valide à l'institutionnalisation, mais également un modèle inclusif, proposant le grand âge comme un temps propice à la multiplication - et non à la raréfaction - des contacts, des liens, des rapports d'amitié.

La nouvelle maison d'accueil a été inaugurée le 1er octobre, à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées, dans le quartier de Zellerau, où la Communauté est présente depuis le début des années '80 et représente une étape importante dans l'attention fidèle et de longue date aux problèmes des aînés.