news

Les étudiants de la Communauté du Malawi lancent la campagne "La révolution de l'amour"

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

En fin de semaine dernière, un groupe d'environ 50 responsables des "Communautés d'étudiants" du Malawi se sont réunis à Blantyre pour deux jours de réflexion sur la mission et le service aux pauvres.

Dans un pays devenu encore plus pauvre à cause de la crise économique générée par le Covid-19, les derniers sont oubliés de tous. Les Communautés composées d'étudiants ont ainsi lancé une campagne intitulée "La révolution de l'amour" dans toutes les universités du pays, pour impliquer d'autres jeunes dans l'aide aux personnes qui en ont le plus besoin. Leur rencontre s'est conclue par une visite dans la prison de Blantyre et aux enfants des rues, distribuant de la nourriture, des masques de protection et du savon.