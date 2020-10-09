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9 octobre - Mémoire de Saint Abraham depuis la basilique Sainte-Marie-au-Transtevere

9 Octobre 2020 - ROME, ITALIE

Prière en streaming

Mémoire du patriarche Abraham. Dans la foi, il partit pour une terre qu'il ne connaissait pas et que Dieu lui avait promise. En raison de sa foi, il est appelé le père de tous les croyants, juifs, chrétiens et musulmans.

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